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Общество

Единороссы почтили память освободителей Дедовичского района от немецких захватчиков

Активисты и сторонники партии «Единая Россия» почтили память освободителей Дедовичского района от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня, 25 февраля, они приняли участие в митингах, посвященных 75-ой годовщине победы над врагом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

«В районе остались единицы очевидцев той трудной поры, свидетелей героизма нашего народа, участников войны-победителей. Низкий поклон им за их самоотверженный подвиг. Долголетия, внимания и заботы, уважения близких и мирного неба! – сказала секретарь местного отделения партии Юлия Петрова. - Обращаюсь к молодежи – вы имеете уникальную возможность лично общаться с героями-победителями. Не упустите такую возможность!»

Потомки выразили благодарность присутствующим ветеранам, а затем отдали дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Представители власти, общественности, трудовых коллективов, молодежь возложили цветы и гирлянды Славы к братскому захоронению на берегу реки Шелони и к могиле Героя Советского Союза Михаила Харченко.

Накануне дедовичское отделение «Единой России» организовало поздравление с юбилейной датой свидетелей событий 1941-1945 годов. Они вручили подарки семи участникам войны и трем жителям блокадного Ленинграда, проживающим в районе.

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