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Общество

29 нарушений земельного законодательства выявил псковский Росреестр за прошлую неделю

На минувшей неделе инспекторы отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 38 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 29 нарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, 4 субъекта привлечены к административной ответственности, выдано 22 предписания об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 35 тысяч рублей. Устранено 6 нарушений.

В региональном ведомстве добавили, что наиболее часто собственники допускали нарушение статьи 7.1 КоАП РФ – самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок.

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