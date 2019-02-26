Более 5,5 тысяч ранее судимых граждан состоят на профилактических учетах в Псковской области

12:36, 26 февраля 2019, ПАИ

В Псковской области на профилактических учетах состоят более 5,5 тысяч человек. Об этом заявил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Псковской области Евгений Алушков в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, которое проходит в администрации региона сегодня, 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Евгения Алушкова, в 2018 году на заседаниях межведомственных комиссий по профилактике правонарушений были заслушаны 805 человек из группы риска. Он уверен, что эта работа способствует снижению рецидивной преступности. При этом докладчик считает, что в Опочецком, Новосокольническом районах и Великих Луках работу по этому направлению проводят не добросовестно, что повлекло за собой увеличение количества преступлений, совершенных ранее судимыми людьми.

Кроме того, Евгений Алушков заявил о необходимости качественной работы с такими лицами, а также об индивидуальном подходе. Он отметил, что, в частности, в Великих Луках на различных категориях учета состоят 686 ранее судимых граждан.

Заместитель главы администрации Великих Лук Всеволод Куплайс рассказал, что в 2018 году в городе провели 31 индивидуальную беседу с лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Части из них была оказана помощь в трудоустройстве и жилье, консультационная помощь. Всеволод Куплайс также отметил, что с теми, кто не смогли найти работу, проведут повторную беседу.