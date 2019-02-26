0
13:07
Начался ПАИ-live с активистами «Убитых дорог»
12:39
Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре
12:33
Названы автошколы Псковской области с самым низким процентом сдачи на права
11:56
Джейсон Стейтем стал самым востребованным актером у клиентов Tele2
11:30
Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Псковскую область в конце апреля
10:41
Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области
10:27
Активисты «Убитых дорог» станут гостями ПАИ-live в 13:00
Еще новости
Общество

Более 5,5 тысяч ранее судимых граждан состоят на профилактических учетах в Псковской области

В Псковской области на профилактических учетах состоят более 5,5 тысяч человек. Об этом заявил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Псковской области Евгений Алушков в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, которое проходит в администрации региона сегодня, 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Евгения Алушкова, в 2018 году на заседаниях межведомственных комиссий по профилактике правонарушений были заслушаны 805 человек из группы риска. Он уверен, что эта работа способствует снижению рецидивной преступности. При этом докладчик считает, что в Опочецком, Новосокольническом районах и Великих Луках работу по этому направлению проводят не добросовестно, что повлекло за собой увеличение количества преступлений, совершенных ранее судимыми людьми.

Кроме того, Евгений Алушков заявил о необходимости качественной работы с такими лицами, а также об индивидуальном подходе. Он отметил, что, в частности, в Великих Луках на различных категориях учета состоят 686 ранее судимых граждан.

Заместитель главы администрации Великих Лук Всеволод Куплайс рассказал, что в 2018 году в городе провели 31 индивидуальную беседу с лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Части из них была оказана помощь в трудоустройстве и жилье, консультационная помощь. Всеволод Куплайс также отметил, что с теми, кто не смогли найти работу, проведут повторную беседу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с активистами «Убитых дорог»
26 февраля 2019
Начался ПАИ-live с активистами «Убитых дорог»
Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре
26 февраля 2019
Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре 1
Названы автошколы Псковской области с самым низким процентом сдачи на права
26 февраля 2019
Названы автошколы Псковской области с самым низким процентом сдачи на права
Джейсон Стейтем стал самым востребованным актером у клиентов Tele2
26 февраля 2019
Джейсон Стейтем стал самым востребованным актером у клиентов Tele2
Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Псковскую область в конце апреля
26 февраля 2019
Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Псковскую область в конце апреля
Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области
26 февраля 2019
Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области
Активисты «Убитых дорог» станут гостями ПАИ-live в 13:00
26 февраля 2019
Активисты «Убитых дорог» станут гостями ПАИ-live в 13:00 2
Мониторинг состояния дорог и территорий, требующих ремонта и благоустройства, пройдёт в Пскове в марте
26 февраля 2019
Мониторинг состояния дорог и территорий, требующих ремонта и благоустройства, пройдёт в Пскове в марте

Идет загрузка...