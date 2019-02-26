Объявлен аукцион на выполнение работ в псковском Дворце бракосочетания

14:32, 26 февраля 2019, ПАИ

Объявлен аукцион в электронной форме на выполнение работ во Дворце бракосочетания, который расположен на улице Детской в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете юстиции Псковской области, в перечень очередного этапа включены работы по ремонту и устройству конструктивных элементов помещений первого и второго этажей здания для последующей реализации дизайнерского проекта и проекта по монтажу инженерного оборудования.

Начальная максимальная цена контракта составляет 2 млн 218 тысяч 482,58 рублей.