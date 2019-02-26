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Общество

Объявлен аукцион на выполнение работ в псковском Дворце бракосочетания

Объявлен аукцион в электронной форме на выполнение работ во Дворце бракосочетания, который расположен на улице Детской в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете юстиции Псковской области, в перечень очередного этапа включены работы по ремонту и устройству конструктивных элементов помещений первого и второго этажей здания для последующей реализации дизайнерского проекта и проекта по монтажу инженерного оборудования.

Начальная максимальная цена контракта составляет 2 млн 218 тысяч 482,58 рублей.

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