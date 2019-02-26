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Общество

Молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» стартовал в Пушкинских Горах

Сегодня, 26 февраля, в Пушкинских Горах начал свою работу V Молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60». С 26 по 28 февраля почти 100 молодых людей из разных уголков Псковской области, среди которых волонтеры региональных вузов и ссузов, будут обмениваться опытом и мнением о том, как правильно вести здоровый образ жизни и привлекать к занятиям физкультурой и спортом молодых людей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Также в планах организаторов форума обсуждение организации взаимодействия волонтеров из разных районов Псковской области в решении актуальных социальных проблем. Планируются образовательные семинары и дискуссии, конкурсы молодежных проектов, добровольное тестирование на содержание наркотических средств, массовая пробежка, фотовыставка.

Особенностью V форума в Псковской области станет участие в нем представителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), координатора региональных проектов Кирилла Литвицкого. Он проведет семинар-совещание со специалистами подразделений по работе с молодежью администраций муниципальных образований региона, встретится с псковскими волонтерами и в формате диалога обсудит с ними вопросы поддержки молодежных проектов.

«Мы рассчитываем на то, что, заручившись по итогам проведения областного форума поддержкой Росмолодежи, в этом году Псковской области будет предоставлена возможность провести такое же мероприятие, но уже на уровне субъекта Федерации», — сказала руководитель Управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская.

Организаторами Форума выступают Управление общественных проектов и молодежной политики Псковской области, Комитет образования Псковской области, Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, Псковская областная организация ООО «Российский Союз Молодежи» и Псковский областной центр медицинский профилактики, Реабилитационный центр «Ручей».

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