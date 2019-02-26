Псковский Роструд наказал организацию за отсутствие конкретных дат для выплаты зарплаты
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Аванта инвест», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе внеплановой проверки было выявлено, что правила внутреннего трудового распорядка общества устанавливают выплату заработной платы работникам не позднее 15 числа каждого месяца. То есть не установлены конкретные дни выплаты заработной платы, что является нарушением трудового законодательства, добавили в инспекции.