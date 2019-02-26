Акция «Сохрани самое дорогое!» прошла в Великих Луках

21:55, 26 февраля 2019, ПАИ

В целях привлечения внимания широкой общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и популяризации применения детских кресел при перевозке юных пассажиров в салонах автомобилей сотрудники Госавтоинспекции Великолукского района совместно с отрядом ЮИД Переслегинской гимназии провели пропагандистскую акцию «Сохрани самое дорогое!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ее рамках дорожные полицейские напомнили водителям о том, что перевозка детей в автомобилях в возрасте до семи лет осуществляется только с использованием детских удерживающих устройств.

В ходе мероприятия юные инспекторы движения совместно с дорожным инспектором останавливали транспортные средства и раздавали водителям памятки, в которых подчеркивается необходимость использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

При общении с водителями ребята рассказали им о видах и способах крепления данных устройств в автомобиле, а также призвали соблюдать при движении соответствующий скоростной режим. В свою очередь, автолюбители обещали не нарушать требования безопасности и благодарили организаторов за это интересное начинание.

Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что акции подобного формата помогут многим взрослым осознать всю важность использования детских автокресел, ведь от этого зависит сохранение детских жизней.