Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» проходит в Пскове

10:28, 27 февраля 2019, ПАИ

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проходит в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Конкурс проводится Русской православной церковью и Министерством просвещения России при поддержке администрации президента. Его целью является укрепление взаимодействия церковных и светских систем образования через выявление и распространение лучших методик воспитания, обучения и внеучебной работы с детьми и молодежью.

В конкурсе могут принять участие представители всех типов существующих в России учебных заведений: педагоги общеобразовательных, православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы.

В 2019 году педагогические разработки принимаются за организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения; лучшую программу духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи; лучшую методическую разработку по предметам: основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), основы православной веры (для образовательных организаций с религиозным (православным) компонентом); лучший образовательный издательский проект года.

Работы на конкурс необходимо предоставить в печатном виде (выслать по указанному адресу) и электронном виде на интернет-портале: http://comp.podvig-uchitelya.ru. Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации https://pravobraz.ru в разделе «Конкурсы» – «За нравственный подвиг учителя». Контактный телефон +7(495)650-13-10 (добавочный 118, 119, 125), e-mail: sm@otdelro.ru.

Ответственный за проведение конкурса в Псковской митрополии – руководитель ОРОиК протоиерей Роман Ледин. Контактный телефон: +7 921 217 63 54.