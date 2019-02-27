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Общество

По следам инков: От «кругов» Морая до Мачу-Пикчу

В этом выпуске проекта Псковского агентства информации «Горячая путевка» мы изучим сразу две страны Южной Америки. Опочанка Валентина Лесовая рассказала корреспонденту ПАИ Михаилу Синёву о своем путешествии в Перу и Боливию, в ходе которого она вплотную прикоснулась к культуре древней цивилизации инков.

* * *

Перу и Боливию я посетила с Иваном, моим молодым человеком, 11-23 ноября 2016 года. Получилось попасть в эти страны только потому, что в мае мы «поймали» ошибочный тариф по той же схеме, как и в случае с путешествием в Новую Зеландию в 2018 году.

За билеты заплатили 70 тысяч рублей на двоих. Рейс был с вылетом из Москвы в Мадрид, а оттуда в перуанскую столицу Лиму, а уже из Лимы в Куско. Далее летели в боливийский Ла-Пас. Визы, кстати, россиянам там не нужны.

Поскольку нынешние территории Боливии и Перу входили в состав Империи инков, получилось так, что первое большое путешествие познакомило нас с наследием древней Америки.

Опасное побережье

Через 32 часа с момента старта нашего путешествия (включая 20 часов непосредственного пути «в воздухе»), мы прилетели в столицу Перу – Лиму. Уже было темно, но мы захотели посмотреть на побережье Тихого океана.

Мы вызвали такси, а пока ждали его, к нам подсел управляющий отеля. Когда он понял, что мы собираемся ехать на побережье, он спросил: «Да вы больные?!» Оказалось, что там частенько устраивают стрельбу и грабежи, а незадолго до нашего приезда убили нескольких людей. Конечно же, мы передумали.

Тихоокеанское побережье

В Лиме есть место, которое можно назвать агломерацией отелей, расположенной на возвышении. Оттуда мы и посмотрели на океан с безопасного расстояния.

Вообще, Лима довольно специфическая столица. Есть приличный район, где находится торговый центр Ларко Мар. Остальная же часть города – это трущобы, где «дом на доме стоит», наподобие бандитских бразильских фавел.

В городе большие пробки и особо погулять по его улицам не получилось. Да и когда смотришь на забитые людьми автобусы, желание прокатиться сразу пропадает. Но и времени на это не было: был четко спланирован маршрут до Мачу-Пикчу и на следующий день после прибытия мы улетели в Куско.

«Пуп Земли»

«Пуп Земли» – именно так переводится название города Куско, бывшей столицы Империи инков, с языка южноамериканских индейцев кечуа. Место вообще древнее – здесь селились люди еще 3000 лет назад. Сегодня это туристический город, который находится в Андах на высоте 3400 метров над уровнем моря, поэтому неподготовленных людей будет поджидать коварная горная болезнь.

Сгоряча я предложила Ивану пойти с большими рюкзаками от аэропорта до жилья пешком, а это примерно 5-7 километров. Путь лежал постоянно в гору, и когда пришли, изрядно кружилась голова и подташнивало. Прийти в себя помог сон.

Раньше я ходила в горы на высоту чуть более километра, но на таких вершинах бывать еще не доводилось.

Мы бодро просыпались в 5 утра, но до 16 часов на улице лучше не появляться. А в 19 часов уже темно, вдобавок становится резко холодно.

Куско справедливо можно назвать атмосферным городом. С его огромной площади видно Статую Христа – точно такую же, как в Рио-де-Жанейро, лишь размахом немного поменьше. А еще здесь много индейцев в цветных пончо, в которых они носят и детей, и товары.

Меня удивило, что там строят дома со стенами «в один кирпич». Ощущение такое, что ударишь по подобной стене ногой, и она развалится. Видимо, погода позволяет так экономить на строительном материале.

Рынок Куско

В Куско интересные рынки, на которых можно найти вязаные изделия из шерсти альпаки. Например, пледы и свитеры. Цены бюджетные – на сумму до 1000 рублей можно купить что-то крутое. Но есть и «уровневые» изделия для состоятельных людей.

А поскольку Южная Америка – это родина картошки, то на рынках нереальный ее ассортимент. Мы привыкли, что «русская» картошка более-менее круглая, а там она разных причудливых форм. А по вкусу – привычный нам картофель.

На рынке посетили места, где питаются местные бедняки. Там готовят уличные повара, у которых свои условные закутки площадью 2х2 метра, непременными атрибутами которых являются тараканы. Но антисанитария на нас не сказалась. Вообще, там предлагают довольно годную еду за копейки: курицу, картофель, рис и какой-нибудь салатик.

А если заказать бизнес-ланч в кафе, то принесут огромный кусок курицы, рис и картошку фри. Это, пожалуй, типичное тамошнее блюдо, которое стоит в районе 150 рублей (для удобства буду называть цены в отечественной валюте). А если заказать рис, то непременно добавят картошки. На вкус – вполне хорошо.

А еще там дешевые фрукты. Например, несколько манго можно купить за 50 рублей.

Картофельные поля

Если вернуться к теме картошки, то там очень любопытные картофельные поля: они как разноцветные «заплатки» и всюду идет непрерывный процесс выкапывания и посадки корнеплодов. Вручную! Мы на полях нигде не видели какой-либо техники.

Путь в «Потерянный город инков»

Наш путь в Мачу-Пикчу лежал через несколько туристических объектов. На такси мы приехали в город Морай, который находится в 50 километрах от Куско (такси в Перу дешевое), где расположены памятники террасного земледелия инков, более известные как «круги» Морая.

Местные говорят, что каждый уровень террас имеет свой микроклимат. Забавно, что трава на них была в буквальном смысле покрашена краской!!! Хотя это не удивительно, если учитывать температуру воздуха, из-за которой вся зелень моментально выгорает. 

На «круги» мы смотрели буквально полчаса, и затем таксист довез нас до трассы, после чего уехал. Здесь мы поймали попутный автобус, который довез нас до провинциального городка Марас, что в 7 километрах от Морая.

Марас знаменит своими соляными террасами Салинерас-де-Марас, которых больше 3 тысяч. Соль здесь добывали еще во времена Империи инков.

Выглядят эти соляные копи как каскад колодцев с водой, в которых из-за выпаривания минерал оседает. Каждый такой бассейн дает по 150 килограммов соли.

Вид из окна хостела в Ольянтайтамбо

После этого на автобусе мы приехали в небольшой городок Ольянтайтамбо. Отсюда ведет узкоколейка до поселка Агуас-Кальентес – ближайшего к Мачу-Пикчу населенного пункта. Ольянтайтамбо располагает к туристическим прогулкам: здесь красивая природа, музеи, недостроенный храмовый холм и различные достопримечательности инков.

  • Ольянтайтамбо (Перу)
    Фото: Валентина Лесовая
  • Ольянтайтамбо (Перу)
    Фото: Валентина Лесовая
  • Ольянтайтамбо (Перу)
    Фото: Валентина Лесовая
  • Ольянтайтамбо (Перу)
    Фото: Валентина Лесовая

На следующий мы день отправились в Агуас-Кальентес поездом. Можно было и пешком пойти: билет на поезд стоит довольно дорого, хотя он едет около часа. Мы заплатили 12 тысяч рублей на двоих за места в самом простеньком вагоне.

«Затерянный в веках»

Чтобы сесть в автобус из Агуас-Кальентес до древнего города, пришлось занять очередь примерно в 6:00-7:00. Восемь километров крутого подъема по серпантину я запомнила на всю жизнь, потому что сидела у окна и видела эти страшные обрывы. Эмоции были такими, что чуть не поседела. Было настолько не по себе, что чуть не рыдала и хотела обратно спускаться пешком.

Но водители там опытные и, подъезжая к поворотам, сигналят, предупреждая возможный автобус, который двигается во встречном направлении. В противном случае последствия будут печальными.

Древний город инков состоит из 200 строений и расположен в долине горной реки Урубамба на высоте 2450 метров над уровнем моря. Мачу-Пикчу действительно неплохо сохранился и очень захватывающе выглядит. Полный спектр восхищения слова и фото точно не передадут – это зрелище нужно видеть своими глазами.

Строения поражают своей полигональной кладкой: гранитные блоки очень точно подогнаны друг к другу. Руками так сейчас уже не строят. Тем более, на такой высоте. Не зря объект находится под опекой ЮНЕСКО и является одним из Новых чудес света.

Вообще, назначение города и его настоящее название так и остались затерянными в веках и неизвестны современным исследователям.

Здесь можно поднять на гору Уайна-Пикчу, с которой открывается незабываемый вид на горную цепь и руины. При подъеме стоит взять с собой воду, не повторяйте нашу ошибку.

Приятным бонусом на вершине являются ламы – я их там всех перегладила! Кстати, факт посещения Мачу-Пикчу можно бесплатно зафиксировать штампом в загранпаспорте при входе в город.

Мы планировали уехать из Мачу-Пикчу только на следующий день, но поскольку местные рабочие объявили забастовку, нам пришлось уезжать в тот же день. Хотя бы бесплатно обменяли билеты, и не на абы что, а на вагон бизнес-класса!

Из-за этого нюанса время для посещения Мачу-Пикчу сократилось до половины дня. Кстати, билет на посещение Мачу-Пикчу для одного взрослого стоит 70 долларов. Удовольствие недешевое.

Далее мы вернулись на поезде в Куско и полетели в столицу Боливии – Ла-Пас.

Солончак и кладбище паровозов

Ла-Пас – это самая высокогорная столица из всех ныне существующих, её центр находится на высоте 3600 метров над морем. А городской аэропорт расположен на высоте аж 4050 метров.

Там мы съездили в парк под открытым небом Valle de la Luna, так называемый «Лунный парк».

При посещении этого места складывается такое впечатление, что находишься на другой планете, например, на Марсе. А виной тому необычный «космический» рельеф.

Затем мы поехали на крупнейший в мире солончак – высохшее соленое озеро. Чтобы туда попасть, воспользовались услугами местной турфирмой. За 5000 рублей на человека на очень комфортном автобусе нас привезли в городок Уюни. Уже оттуда на джипах поехали непосредственно на солончак.

  • Кладбище паровозов (Боливия)
    Фото: Валентина Лесовая
  • Кладбище паровозов (Боливия)
    Фото: Валентина Лесовая
  • Кладбище паровозов (Боливия)
    Фото: Валентина Лесовая

Поездка на джипе по солончаку с остановками заняла день. Нам показали кладбище паровозов - своеобразный музей под открытым небом. А еще довелось увидеть издалека южноамериканских фламинго, которые каждый год в ноябре прилетают сюда для размножения.

  • Солончак Уюни (Боливия)
    Фото: Валентина Лесовая
  • Солончак Уюни (Боливия)
    Фото: Валентина Лесовая
  • Солончак Уюни (Боливия)
    Фото: Валентина Лесовая
  • Солончак Уюни (Боливия)
    Фото: Валентина Лесовая
  • Солончак Уюни (Боливия)
    Фото: Валентина Лесовая
  • Солончак Уюни (Боливия)
    Фото: Валентина Лесовая
  • Солончак Уюни (Боливия)
    Фото: Валентина Лесовая

Тур завершился встречей заката. После захода солнца там можно увидеть столько красок, сколько в одном месте я не видела ни разу!

Если подытожить, солончак Уюни – это десятки километров белоснежной соли и слепящее солнце. Кстати, без солнцезащитных очков на солончаке делать нечего: слепит так, что невозможно открыть глаза.

После этого мы вернулись в Ла-Пас и улетели в перуанскую Лиму. Хотели посмотреть на Тихий океан уже днем, но не получилось. В те дни в Лиме проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и все возможные дороги были перекрыты, к тому же одолевала нереальная жара. Уже из Лимы мы полетели домой, в Россию.

Рекомендации туристам

За перелеты над Боливией и Перу мы заплатили порядка 30 тысяч рублей на двоих. В целом, это очень бюджетные страны, если не учитывать дорогие билеты на ряд достопримечательностей.

Важная рекомендация – это, конечно же, «ловить» ошибочные тарифы авиакомпаний, о которых я уже упоминала. Они позволяют в разы сэкономить. Тем более, услуги турфирм при путешествии в страны Южной Америки «влетят в копеечку».

Мы жили в основном в комнатах в коттеджах или квартирах с общей кухней – выходило до 1000 рублей в сутки. Выгоднее, чем в отелях.

Знание испанского будет палочкой-выручалочкой в Перу и Боливии: там довольно сложно найти англоговорящих. Кстати, русских встретили лишь единожды – группу путешествующих пенсионеров-соотечественников.

Если соберетесь ехать в тропики южноамериканских стран, необходимо делать прививки от желтой лихорадки. Я бы хотела посетить местные тропики, говорят, там очень классно, но мы были ограничены во времени.

С собой лучше брать доллары, а не евро.

Самый главный совет – располагайте большим количеством времени для путешествия, чтобы как можно больше увидеть культурно-исторического наследия древней Америки.

* * *

Если вы хотите принять участие в проекте «Горячая путевка», отправьте на redactor@informpskov.ru сообщение о том, где и когда вы побывали. Оставьте свой контактный телефон, и мы обязательно свяжемся с вами!

Автор фото: Валентина Лесовая

Михаил Синёв
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