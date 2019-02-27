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Общество

Новый способ диагностики рака мозга нашли в России

Российские ученые нашли новый способ выявления рака мозга. Речь идет о терагерцевом излучении, позволяющем в четыре раза быстрее получать информацию о границах опухоли и степени ее злокачественности прямо во время операции, пишет газета «Известия» со ссылкой на специалистов из МГТУ имени Н. Э. Баумана, института нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко и института общей физики имени А. М. Прохорова.

Сегодня хирургическое лечение опухолей мозга осложняется невозможностью четкого определения границ новообразования. Из-за этого фрагменты раковых клеток могут остаться в организме человека даже после операции, вызвав впоследствии повторное заболевание.

Новый метод позволит повысить эффективность лечения и выживаемость пациентов. Кроме того, использование подобного излучения поможет снизить длительность хирургического вмешательства и затраты на диагностику.

Способ уже прошел испытания на фрагментах опухолей человеческого мозга и доказал свою достоверность и универсальность. Однако на его внедрение может уйти около 10 лет.

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