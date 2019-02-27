Жители Красногородского района получили доступ к информации о коммунальных услугах благодаря прокуратуре

12:56, 27 февраля 2019, ПАИ

По иску прокурора жители Красногородского района получили доступ к информации о предоставляемых коммунальных услугах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Надзорный орган провел проверку соблюдения требований жилищного законодательства в деятельности ООО «Теплоэнерго» и ООО «Мелиоратор», являющихся ресурсоснабжающими организациями. Установлено, что компании не размещают в полном объеме сведения о перечне, объеме, качестве и стоимости поставляемых ресурсов на официальном сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

В целях устранения нарушений закона прокурор Красногородского района направил в Пыталовский районный суд два исковых заявления об обязании данных организаций разместить необходимую информацию на указанном сайте в течение 3-х месяцев со дня вступления решений судов в законную силу. Иски прокурора суд удовлетворил, решения вступили в законную силу и не обжалованы. Организации уже исполнили требования закона.