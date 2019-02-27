Прописывать наличие многофункциональной техники для уборки города необходимо в контрактах, считает Александр Братчиков

17:27, 27 февраля 2019, ПАИ

Прописывать наличие многофункциональной техники для уборки города необходимо в контрактах. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков сегодня, 27 февраля на встрече с исполняющим обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Ёлкиным, активистами ОНФ и общественного движения «Убитые дороги».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на встрече президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич затронул проблему уборки межквартальных территорий, остановок, тротуаров. По его мнению, для этих целей нужна малогабаритная техника.

Александр Братчиков заверил, что учтет это предложение и отметил, что вопросы по этой теме уже обсуждаются. По его мнению, у подрядчиков должны быть соответствующая, многофункциональная техника, и для этого это нужно прописывать в контрактах.