Присвоить категории трем мостам поручила администрации прокуратура в Бежаницком районе

18:06, 27 февраля 2019, ПАИ

В Бежаницком районе прокуратура обязала администрацию района присвоить трем мостам категории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Специалисты установили, что в муниципальной собственности Бежаницкого района находятся 3 моста, подлежащие обязательному категорированию. Однако администрацией Бежаницкого района данное требование законодательства о транспортной безопасности не исполнено.

Согласно положениям Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства подлежат обязательному категорированию с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий. Мосты, исходя из норм вышеуказанного закона, отнесены к объектам транспортной инфраструктуры.

В связи с неисполнением требований законодательства прокуратура направила в суд административное исковое заявление об обязании администрации района организовать проведение обязательного категорирования указанных объектов.