Предложение о разработке госпрограммы по борьбе с борщевиком поддержал комитет Псковского облсобрания по АПК

17:41, 27 февраля 2019, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержали обращение Государственного Совета Республики Татарстан к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу необходимости разработки государственной программы Российской Федерации по предотвращению чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории страны. Об этом с состоявшегося 27 февраля заседания комитета передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета Андрей Козлов отметил, что проблема распространения борщевика стоит очень остро. «С середины того года данная культура исключена из реестра «культурных культур» и является сорняком», - отметил он и пояснил, что теперь надзорные органы вправе давать «сумасшедшие штрафы». «Борщевик растет там, где земля не обрабатывается, и таких земель в регионе достаточно. Меньше его не становится», - подчеркнул председатель комитета по АПК. Он отметил, что наиболее страдают от борщевика волостные земли и своими силами эту проблему не решить.

В обращении Госсовета Татарстана говорится, что в настоящее время серьезную экологическую опасность представляет стихийное распространение борщевика Сосновского на территории РФ.

По данным ФГБУ «Россельхозцентр», площадь засорения этим растением в России в 2017 году составляла 51 тыс. га, а в 2018 году – уже 80 тыс. га.

Отмечается, что борщевик Сосновского является наиболее агрессивным и конкурентоспособным сорняком, который оказывает негативное воздействие на здоровье людей и животных. Он произрастает на полях, обочинах дорог, в населенных пунктах, около водоемов, тем самым занимает ценные земельные ресурсы и вытесняет растительность. Для его локализации требуется целый комплекс мероприятий, который включает проведение агротехнических, механических и химических мероприятий. Борьбу с борщевиком Сосновского до полного искоренения необходимо вести непрерывно на засоренной территории в течение нескольких лет. В связи с этим проблема с опасным растением приобретает особую актуальность.

Госсовет Татарстана просит премьер-министра дать поручение разработать государственную программу России по предотвращению чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории страны.