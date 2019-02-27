Творческая делегация Псковского колледжа искусств поучаствовала во Всероссийском конкурсе – фестивале «Помним. Гордимся. Верим»

19:50, 27 февраля 2019, ПАИ

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова приняла участие в IX Всероссийском конкурсе-фестивале «Помним. Гордимся. Верим», который проходил с 17 по 22 февраля в Архангельске. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже искусств, в этом году на конкурс приехали коллективы и солисты из городов воинской славы и города-героя Ленинграда, Северодвинска, Армении.

В состав делегации, представившей Псковскую область, вошли вокалисты Псковского колледжа искусств студентки 3 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Ангелина Семёнова и Екатерина Партс, преподаватель колледжа Екатерина Камалова.

Также в конкурсе-фестивале приняли участие студентка 3 курса специализации «Театральное творчество» Мария Александрова (в составе ансамбля чтецов народного самодеятельного коллектива, театра танца «Русские узоры») и студентка 4 курса специализации «Хореографическое творчество» Виктория Князева (в составе хореографического ансамбля «Русские узоры»).

Отметим, что высокий профессиональный уровень молодой псковской вокалистки Ангелины Семёновой был отмечен высшей наградой конкурса – званием лауреата.

По словам преподавателя Екатерины Камаловой, творческая программа фестиваля оказалась очень насыщенной. Помимо конкурсных прослушиваний, вокалисты приняли участие в вечере – представлении «визитной карточки» Псковской делегации (19 февраля), в концерте, посвящённом Дню защитника Отечества (20 февраля), а также в заключительном гала-концерте лауреатов (21 февраля).