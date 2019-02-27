Дмитрий Шахов потребовал пересмотреть решение Псковской гордумы о платежах за содержание жилого помещения

22:07, 27 февраля 2019, ПАИ

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов выступил за пересмотр решения Псковской городской Думы о платежах за содержание и ремонт жилого помещения в 2019 году, поскольку оно нарушает права граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

Рассмотрев коллективное обращение председателей Советов многоквартирных домов Пскова уполномоченный по правам человека направил своё обращение в адрес главы Пскова Ивана Цецерского и депутатов Псковской городской думы с требованием пересмотреть решение от 25 января 2019 года №600 «О внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 17 июля 2009 года №861 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения».

В этом решении Псковской городской думы депутаты изменили размер платы на содержание и ремонт жилого помещения, исключив из неё размер платежей за вывоз ТБО. Как показала проверка городские депутаты вместо того, чтобы уменьшить эту плату для жителей на полный размер, включенный ими в 2017 году, сделали это дифференцировано, но в пользу управляющих компаний, а не граждан.

Так вместо того, чтобы исключить у всех нанимателей и собственников помещений в многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в размере 2,58 рубля за квадратный метр, Псковская городская дума в зависимости от качества благоустройства домов у одних исключила только размер 2,04, у других - 2,12, а у третьих - 2,36. А у домов со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом размер платы уменьшен на 2,43 рубля.

«Даже ряд управляющих компаний («ПсковЖилСервис», «Борисовичи», «Наш Дом Псков»), не согласились с таким подходом городской власти, обеспечили права граждан и исключили в новых платёжках полную сумму за вывоз ТБО, исходя из размера 2,58 рубля на квадратный метр», - отметил Дмитрий Шахов.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области обратил внимание представительного органа Пскова, что при принятии Псковской городской Думы решения от 25 января 2019 года №600 не учтены его предложения, направленные на дополнительное обеспечение гарантий прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.

Псковский омбудсмен отметил, что озабочен необоснованным затягиванием с перерасчетом платы для граждан, в течение уже почти пяти месяцев. Всё это, по мнению Дмитрия Шахова, не может не вызывать негативной реакции и самой серьёзной обеспокоенности со стороны общественности, жителей Пскова, а также идёт вразрез с политикой губернатора Псковской области о принципах открытости и справедливости при установлении тарифов по обращению с ТБО.