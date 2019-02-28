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Общество

Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети

На территории Пскова администрация города не принимала надлежащих мер к осуществлению контроля за сроками уборки снега и зимней скользкости на улично-дорожной сети в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, заявили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области. В этой связи прокурор Пскова в адрес главы городской администрации внес представление, в котором поставил вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Подчеркивается, что взаимодействие Управления городского хозяйства администрации города Пскова и подрядчиков по вопросам исполнения условий контрактов в письменном виде, как этого требуют условия контрактов, осуществляется на низком уровне и является неэффективным. При наличии проблем, связанных с техническим состоянием дорожного покрытия на территории города, а также ненадлежащей очисткой проезжей части и тротуаров от снега, претензионная работа фактически не осуществлялась, отметили в надзорном ведомстве.

Проверки исполнения органами местного самоуправления и обслуживающими организациями законодательства при осуществлении дорожной деятельности, в том числе по устранению обледенения и снежного покрова с дорог, проведены и горайпрокурорами области. К проведению проверок привлекались органы государственной инспекции безопасности дорожного движения.

В ходе проверок установлены многочисленные нарушения требований ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденного приказом Росстандарта от 26 сентября 2017 года № 1245-ст, выразившиеся в накоплении снега и образовании зимней скользкости на покрытиях проезжих частей дорог и улиц, невыполнении работ по их ликвидации. На улицах и тротуарах выявлено наличие рыхлого (талого) снега толщиной более 10 см, имели место снежные валы на пешеходных переходах.

Отмечается, что руководители ряда управляющих организаций допустили нарушения лицензионных требований в части надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов – неприняли меры по устранению наледи и снежных навесов.

Всего по результатам проведенной проверки выявлены 37 нарушений закона, в целях устранения которых внесены 20 представлений, 49 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушений закона, в отношении руководителей 3 управляющих организаций вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, в отношении начальника МУП «УЖКХ администрации города Великие Луки» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, в связи с несоблюдением требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

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