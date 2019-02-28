Три «золота» завоевали псковичи на Кубке России по боксу в Ижевске

13:40, 28 февраля 2019, ПАИ

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области завоевали три золотые медали в командном Кубке России по боксу в Ижевске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

В частности, по итогам двух дней соревнований Глеб Голик выиграл две встречи. Эльми Зиядзаде одержал одну победу в двух боях.

Мурат Юлдашев проиграл во второй день соревнований. Константин Суховский был снят врачом из-за травмы носа. Все спортсмены, по оценке тренера Вадима Голика, провели достойные бои.