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Общество

Три «золота» завоевали псковичи на Кубке России по боксу в Ижевске

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области завоевали три золотые медали в командном Кубке России по боксу в Ижевске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

В частности, по итогам двух дней соревнований Глеб Голик выиграл две встречи. Эльми Зиядзаде одержал одну победу в двух боях.

Мурат Юлдашев проиграл во второй день соревнований. Константин Суховский был снят врачом из-за травмы носа. Все спортсмены, по оценке тренера Вадима Голика, провели достойные бои.

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