0
12:49
Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
11:08
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
10:11
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
09:29
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех»
09:25
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
22:36
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая
21:14
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
Еще новости
Общество

Александр Козловский: Мы должны научиться не только собирать отходы, но и перерабатывать их

«В России, по сути, создается новая отрасль. Предстоит большая работа, и мы должны не только научиться собирать отходы, но и перерабатывать их», - заявил депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единой России» и президиума Генерального совета партии Александр Козловский во время выступления на 29-ой сессии Псковского областного Собрания, сегодня, 28 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Козловский отметил, что переход на новую систему обращения с ТКО был необходим. «Как было раньше, мы жить не можем, мы понимаем, что под угрозой находились места рекреации, все заполняется мусором, и старую систему невозможно было оставлять», - сказал он.

Депутат Госдумы рассказал, что посещая регионы России заметил, что вопрос с отходами является одним из сложных и стоит в негативной стороне. «Те регионы, которые успели заранее начать подготовку на новые условия утилизации отходов, минимизировали последствия», - отметил он.

Александр Козловский подчеркнул, что в Псковской области благодаря губернатору Михаилу Ведерникову была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, общественность, экспертное сообщество, и на этой площадке идет активное обсуждение вопроса по обращению с ТКО, с той целью, чтобы качественно довести начатую реформу до конца.

Он отметил, что благодаря работе на таких площадках удается избежать мусорных коллапсов.

Депутат Госдумы призвал всех включиться в дискуссии по данному вопросу. «Вместе мы будем с вами вырабатывать те решения, которые обеспечат комфортное исполнение этой реформы. В этом вопросе наша общая задача быть опорой администрации, Михаилу Ведерникову. Я приглашаю вас включиться в эти дискуссии, в эту работу», - сказал он и добавил, что со своей стороны готов оказывать поддержку региону по всем направлениям по вопросу обращения с ТКО.

«Сейчас для многих стоит вопрос, платить или не платить? — однозначно платить, если мусор вывозится и услуга оказывается. А если идут какие-то нарушения, то необходимо сообщать в специализированные организации. Но при этом регоператор обязан организовать сбор мусора таким образом, чтобы не было такого, что люди платят деньги, а мусор остается», - отметил Александр Козловский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТБО в Псковской области
Сергей Грахов: На оплату утилизации ТКО распространяются те же льготы, что и на остальные услуги ЖКУ Мобильные мусоросортировочные комплексы могут появиться в районах Псковской области Схемы размещения экотехнопарков по переработке ТКО в Псковской области в течение месяца будут представлены на публичное обсуждение Сергей Грахов: Мусоросжигательного завода в Псковской области не будет Дмитрий Шахов потребовал пересмотреть решение Псковской гордумы о платежах за содержание жилого помещения Инициатива гордумы о штрафах за отсутствие договоров на вывоз ТКО на нашла поддержки в Псковском облсобрании Сергей Грахов: В течение марта база по плательщикам за ТКО будет полностью выверена 10 млрд рублей будут выделены на ликвидацию свалок в России в 2019 году Сергей Пайст: Главное, чтобы реформа по обращению с ТКО имела понятный и системный характер Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • «Чистая работа»
Мобильные мусоросортировочные комплексы могут появиться в районах Псковской области Александр Козловский: Мы должны научиться не только собирать отходы, но и перерабатывать их 10 млрд рублей будут выделены на ликвидацию свалок в России в 2019 году Сергей Пайст: Главное, чтобы реформа по обращению с ТКО имела понятный и системный характер Директор ООО «Экопром»: Рекультивировать в течение 6 лет все полигоны ТКО в Псковской области - вполне реальная задача Михаил Ведерников принял участие во всероссийском совещании по переходу на новую систему обращения с ТКО Оборудовать web-камерами рекультивируемые свалки хотят в России Рост тарифа за вывоз мусора намерено сдерживать Минприроды Освободить от платы за вывоз «сухого» мусора хотят жителей России Сбор батареек организуют в местах массового скопления людей в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
28 февраля 2019
Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
28 февраля 2019
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
28 февраля 2019
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех»
28 февраля 2019
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех» 1
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
28 февраля 2019
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети 1
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая
27 февраля 2019
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая 2
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
27 февраля 2019
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
Полистовское болото этой зимой промерзло на 23 сантиметра
27 февраля 2019
Полистовское болото этой зимой промерзло на 23 сантиметра

Идет загрузка...