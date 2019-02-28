Александр Козловский: Мы должны научиться не только собирать отходы, но и перерабатывать их

12:02, 28 февраля 2019, ПАИ

«В России, по сути, создается новая отрасль. Предстоит большая работа, и мы должны не только научиться собирать отходы, но и перерабатывать их», - заявил депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единой России» и президиума Генерального совета партии Александр Козловский во время выступления на 29-ой сессии Псковского областного Собрания, сегодня, 28 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Козловский отметил, что переход на новую систему обращения с ТКО был необходим. «Как было раньше, мы жить не можем, мы понимаем, что под угрозой находились места рекреации, все заполняется мусором, и старую систему невозможно было оставлять», - сказал он.

Депутат Госдумы рассказал, что посещая регионы России заметил, что вопрос с отходами является одним из сложных и стоит в негативной стороне. «Те регионы, которые успели заранее начать подготовку на новые условия утилизации отходов, минимизировали последствия», - отметил он.

Александр Козловский подчеркнул, что в Псковской области благодаря губернатору Михаилу Ведерникову была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, общественность, экспертное сообщество, и на этой площадке идет активное обсуждение вопроса по обращению с ТКО, с той целью, чтобы качественно довести начатую реформу до конца.

Он отметил, что благодаря работе на таких площадках удается избежать мусорных коллапсов.

Депутат Госдумы призвал всех включиться в дискуссии по данному вопросу. «Вместе мы будем с вами вырабатывать те решения, которые обеспечат комфортное исполнение этой реформы. В этом вопросе наша общая задача быть опорой администрации, Михаилу Ведерникову. Я приглашаю вас включиться в эти дискуссии, в эту работу», - сказал он и добавил, что со своей стороны готов оказывать поддержку региону по всем направлениям по вопросу обращения с ТКО.

«Сейчас для многих стоит вопрос, платить или не платить? — однозначно платить, если мусор вывозится и услуга оказывается. А если идут какие-то нарушения, то необходимо сообщать в специализированные организации. Но при этом регоператор обязан организовать сбор мусора таким образом, чтобы не было такого, что люди платят деньги, а мусор остается», - отметил Александр Козловский.