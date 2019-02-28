Мобильные мусоросортировочные комплексы могут появиться в районах Псковской области

12:41, 28 февраля 2019, ПАИ

«Мобильные мусоросортировочные комплексы могут появиться в районах, что позволит уменьшить плечо доставки», - заявил председатель областного Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, выступая на 29-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 февраля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Сергей Грахов отметил, что в настоящий момент на территории Псковской области работает два мусоросортировочных комплекса: на 1,5 млн кубометров в Котово и на 160 тысяч кубометров в Великолукском районе. В экотехнопарках также будут установлены дополнительные мусоросортировочные комплексы.

Сергей Грахов отметил, что установить контейнерные площадки для раздельного сбора мусора не проблема, для этого нужны только деньги. «У нас во дворе стоят сетки для сбора бутылок, но зачастую там можно обнаружить и бумагу и пищевые отходы, и тогда смысл раздельного сбора теряется. Здесь вопрос культуры», - сказал он.

«Есть разные варианты, мы их сейчас прорабатываем, но говорить о том, что через три месяца появится 3 контейнера: красный, желтый и зеленый тоже как-то не правильно», - добавил Сергей Грахов.