К вопросу о вывозе ТКО псковские депутаты вернутся весной

13:17, 28 февраля 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания решили вернуться к вопросу о сборе и утилизации твердых коммунальных отходов на территории региона весной. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 29-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 февраля.

Депутат Алексей Севастьянов констатировал, что в связи с новой реформой появилось много проблем. По его мнению, раньше проблема была в том, что не все хотели платить за мусор, ставить контейнеры, а также в образовании стихийных свалок. «Вот что надо было решить. Подняли тарифы, а проблем стал больше. Замкнутый круг», - заявил Алексей Севастьянов.

В связи с этим он сказал, что надо вернуться к этому вопросу через месяц-два. По его словам, региональному оператору надо дать время «потренироваться» и наладить работу по вывозу мусора в области. «Парадокс в том, что те, кто вывозит мусор, не слышат тех, кто заключает договоры и выставляет счета», - уверен парламентарий.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов согласился, что тему можно еще раз обсудить на сессии в мае.