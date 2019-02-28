Сергей Грахов: На оплату утилизации ТКО распространяются те же льготы, что и на остальные услуги ЖКУ

12:56, 28 февраля 2019, ПАИ

На оплату утилизации твёрдых коммунальных отходов распространяются те же льготы, что и на остальные жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил председатель Комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на 29-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов напомнил, что есть федеральные льготники и региональные, льготы им предоставляются автоматически. Однако, по его словам, требуется внести изменения в законодательство Псковской области, поскольку в нём были поименованы коммунальные услуги, на оплату которых можно получать льготу, и такой услуги, как утилизация ТКО там нет.

Начальник Комитета социальной защиты Псковской области Армен Мнацаканян проинформировал, что поправки к региональный закон уже подготовлены, документ направлен в прокуратуру для получения заключения, после чего поступит в региональный парламент. Он отметил, что льготу будут получать 20 тысяч человек и на это необходимо предусмотреть около 9 млн рублей.