Сергей Грахов: По фактам неправильных начислений в тарифах по вывозу ТКО следует обращаться в Псковские коммунальные системы

13:58, 28 февраля 2019, ПАИ

По фактам неправильных начислений в тарифах по вывозу твердых коммунальных отходов следует обращаться в АО «Псковские коммунальные системы», где гражданам произведут полный перерасчет, заявил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в ходе 29-й сессии Псковского областного Собрания, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Он рассказал, что если 25 февраля было около 400 обращений с неправильным начислением тарифа в Пскове, то 27 февраля их количество снизилось до 200. «Наблюдается снижение. Перерасчеты производятся без каких-либо проблем», – заверил председатель Комитета.

Сергей Грахов сообщил, что когда пройдет «переходный период» реформы, то неточностей уже не будет. Также он добавил, что в настоящее время правительство рассматривает возможность по уменьшению тарифа федеральными механизмами.