Сергей Грахов: У нас умудряются обмануть даже счетчики в квартирах, а считать, сколько произвел человек мусора - ещё сложнее

13:37, 28 февраля 2019, ПАИ

«У нас умудряются обмануть даже счетчики в квартирах. А считать, сколько произвел мусора человек - еще сложнее, так как он может выкинуть свой мешок в контейнер к соседу. Сейчас правительство прорабатывает возможные варианты, как дифференцировать подход к оплате, но пока у нас только нормативы», - заявил председатель областного Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, выступая на 29-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 февраля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, депутат Анатолий Копосов поинтересовался у Сергея Грахова почему тарифы за вывоз и утилизацию мусора повысились как минимум в два раза, хотя фактически изменений в сфере обращения ТКО не произошло. «Можно согласиться, что это инвестиции в развитие, но хотелось бы видеть конкретные сроки», - отметил он.

«Тарифы не повысились, потому что это была жилищная, а не коммунальная услуга, и тарифа она не имела», - пояснил Сергей Грахов. Что касается сроков, то он пообещал, что в ближайшем будущем на общественное обсуждение будет вынесен проект схемы, в которой будут указаны места для строительства экотехнопарков на территории Псковской области.