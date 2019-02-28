0
16:47
Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти
16:27
В Изборском музее-заповеднике появится современный выставочный зал
16:06
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
15:21
«Зоозащита» просит псковичей поделиться возможными проектами будущего приюта для бездомных животных
13:58
Сергей Грахов: По фактам неправильных начислений в тарифах по вывозу ТКО следует обращаться в Псковские коммунальные системы
13:48
Поручения по ремонту ряда дорог в Пскове дал подрядчикам Александр Братчиков (ВИДЕО)
13:33
Александр Котов рекомендовал Сергею Грахову обратить внимание на расчеты между регоператором по вывозу ТКО и транспортной компанией
Еще новости
Общество

Сергей Грахов: У нас умудряются обмануть даже счетчики в квартирах, а считать, сколько произвел человек мусора - ещё сложнее

«У нас умудряются обмануть даже счетчики в квартирах. А считать, сколько произвел мусора человек - еще сложнее, так как он может выкинуть свой мешок в контейнер к соседу. Сейчас правительство прорабатывает возможные варианты, как дифференцировать подход к оплате, но пока у нас только нормативы», - заявил председатель областного Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, выступая на 29-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 февраля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, депутат Анатолий Копосов поинтересовался у Сергея Грахова почему тарифы за вывоз и утилизацию мусора повысились как минимум в два раза, хотя фактически изменений в сфере обращения ТКО не произошло. «Можно согласиться, что это инвестиции в развитие, но хотелось бы видеть конкретные сроки», - отметил он.

«Тарифы не повысились, потому что это была жилищная, а не коммунальная услуга, и тарифа она не имела», - пояснил Сергей Грахов. Что касается сроков, то он пообещал, что в ближайшем будущем на общественное обсуждение будет вынесен проект схемы, в которой будут указаны места для строительства экотехнопарков на территории Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТБО в Псковской области
Законопроект о штрафах за отсутствие договора за вывоз мусора отклонили депутаты Псковского облсобрания Сергей Грахов: По фактам неправильных начислений в тарифах по вывозу ТКО следует обращаться в Псковские коммунальные системы Анатолий Копосов: Если муниципалитеты не будут заниматься этой проблемой, мы мусор не соберем Усилить в Псковской области разъяснительную работу по вопросам вывоза ТКО попросила Наталья Тудакова Сергей Грахов: У нас умудряются обмануть даже счетчики в квартирах, а считать, сколько произвел человек мусора - ещё сложнее Александр Котов рекомендовал Сергею Грахову обратить внимание на расчеты между регоператором по вывозу ТКО и транспортной компанией Псковские депутаты закрепили рекомендации «Единой России» по утилизации ТКО Сергей Грахов: На оплату утилизации ТКО распространяются те же льготы, что и на остальные услуги ЖКУ Мобильные мусоросортировочные комплексы могут появиться в районах Псковской области Схемы размещения экотехнопарков по переработке ТКО в Псковской области в течение месяца будут представлены на публичное обсуждение
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти
28 февраля 2019
Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти
В Изборском музее-заповеднике появится современный выставочный зал
28 февраля 2019
В Изборском музее-заповеднике появится современный выставочный зал
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
28 февраля 2019
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
«Зоозащита» просит псковичей поделиться возможными проектами будущего приюта для бездомных животных
28 февраля 2019
«Зоозащита» просит псковичей поделиться возможными проектами будущего приюта для бездомных животных
Сергей Грахов: По фактам неправильных начислений в тарифах по вывозу ТКО следует обращаться в Псковские коммунальные системы
28 февраля 2019
Сергей Грахов: По фактам неправильных начислений в тарифах по вывозу ТКО следует обращаться в Псковские коммунальные системы 3
Поручения по ремонту ряда дорог в Пскове дал подрядчикам Александр Братчиков (ВИДЕО)
28 февраля 2019
Поручения по ремонту ряда дорог в Пскове дал подрядчикам Александр Братчиков (ВИДЕО) 2
Александр Котов рекомендовал Сергею Грахову обратить внимание на расчеты между регоператором по вывозу ТКО и транспортной компанией
28 февраля 2019
Александр Котов рекомендовал Сергею Грахову обратить внимание на расчеты между регоператором по вывозу ТКО и транспортной компанией
Сергей Грахов: На оплату утилизации ТКО распространяются те же льготы, что и на остальные услуги ЖКУ
28 февраля 2019
Сергей Грахов: На оплату утилизации ТКО распространяются те же льготы, что и на остальные услуги ЖКУ

Идет загрузка...