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Общество

Усилить в Псковской области разъяснительную работу по вопросам вывоза ТКО попросила Наталья Тудакова

Усилить в регионе разъяснительную работу по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) попросила депутат Псковского областного Собрания Наталья Тудакова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 29-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 февраля.

Наталья Тудакова констатировала, что цель реформы понятна. Она уточнила, что, по замыслу авторов, сейчас деньги плательщиков идут не только на транспортировку, но и на вывоз, захоронение отходов. В связи с этим, по ее мнению, необходимо больше разъяснительной работы: люди должны знать, когда появятся новые современные объекты по складированию отходов, новые сортировочные центры. 

Также она поинтересовалась, кому будут принадлежать новые объекты. Кроме того, депутат выразила обеспокоенность, не получится ли так, что через 4 года их вообще не появится, а региональный оператор все это время будет работать по увеличенному тарифу и пользоваться существующими свалками.

Наталья Тудакова обратила внимание на необходимость продумать способ учета проживающих в квартире или доме – по месту фактического проживания или регистрации. По ее мнению, люди будут возмущаться тем, что нужно платить за чужой мусор, по аналогии с жалобами, касающихся оплаты воды по счетчику и без.

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