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Александр Котов рекомендовал Сергею Грахову обратить внимание на расчеты между регоператором по вывозу ТКО и транспортной компанией
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Общество

Александр Котов рекомендовал Сергею Грахову обратить внимание на расчеты между регоператором по вывозу ТКО и транспортной компанией

Обратить внимание на расчеты между региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов и транспортной компанией, осуществляющей перевозку мусора, рекомендовал спикер Псковского областного Собрания Александр Котов председателю Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергею Грахову в ходе 29-й сессии Псковского областного Собрания 28 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов подчеркнул, что несогласованные позиции между двумя компаниями не должны привести к тому, что транспортная компания откажется от перевозки мусора.  

Также председатель регионального парламента акцентировал внимание на том, что с региональным оператором надо рассмотреть вопросы вывоза ТКО из частного сектора. Он напомнил, что раньше существовала система, когда по заявкам собственников из частного сектора могли вывезти мусор. «Сейчас региональный оператор отказывается так работать. Но правильно дать людям право выбора: либо по звонку, либо по графику», – добавил Александр Котов.

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