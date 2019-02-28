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Общество

Анатолий Копосов: Если муниципалитеты не будут заниматься этой проблемой, мы мусор не соберем

Депутаты Псковского областного Собрания обсудили размер тарифа на вывоз ТКО в регионе, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 29-ой сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 февраля. «Я рекомендую комитету по ЖКХ эти проблемы обсудить с каждым районом, где дороги отремонтировать, где поставить мусоросборник. Если муниципалитеты не будут заниматься этой проблемой в полной мере, мы мусор с вами не соберем. Поэтому с каждым районом нужно обсудить эти вопросы и в следующий раз нам более конкретно объяснить», - в частности, сказал депутат Анатолий Копосов.

Депутат Алексей Севастьянов привёл в пример Печорский район, где, по его словам, у населения заключены договоры, а мусор ни разу не вывозили. При этом он отметил, что 10 лет в районе проблемы не было и везде были контейнеры. «Как были допущены эти компании на эту услугу?» - поинтересовался депутат.

Председатель областного Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отметил, что в ряде районов 20-30 лет мусор не вывозился вообще. «Мы на постоянной связи с Дмитрием Сопотовым, проводим ВКС, и такой информации, что вы озвучили, до меня не доводили», - ответил он.

Сергей Грахов также отметил, что счета выставляются только тем, кому услуга была оказана. «Если такие счета придут к гражданам по ошибке, человек может их не оплачивать», - добавил он.

Депутат Андрей Козлов заметил, что в обсуждении не говорится ни слова о самом операторе. «Кто он, где платит налоги, и почему мы ему позволили зайти без инвестиций. Получается, что оператор - это просто прокладка для сбора денег, он собирает деньги, аккумулирует себе и распределяет между подрядчиками», - отметил он.

Депутат Петр Алексеенко отметил, что в Псковской области затянули с реформой и начали проводить ее одними из последних. «Считаю, что должна быть вертикаль и строгая ответственность и согласен, что нужно еще раз заслушать в мае, как проходит эта реформа», - сказал он.

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