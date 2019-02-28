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Общество

В закон о муниципальном земельном контроле в Псковской области внесены изменения

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в региональный закон «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Псковской области». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 29-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 февраля.

Новшества обусловлены изменениями в федеральном законодательстве. В часть 1 статьи 2 закона вносятся изменения в отношении разграничения полномочий при осуществлении муниципального земельного контроля в соответствии со статьей 72 ЗК РФ. Статья 5 дополняется частью 3, содержание которой соответствует требованиям пункта 9, введенного в статью 72 ЗК РФ Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации».

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