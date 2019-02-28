Предложение о разработке госпрограммы по борьбе с борщевиком поддержали депутаты Псковского облсобрания

14:27, 28 февраля 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали обращение Государственного Совета Республики Татарстан к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу необходимости разработки государственной программы Российской Федерации по предотвращению чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории страны. Об этом с 29-й сессии регионального парламента 28 февраля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, депутат Андрей Козлов отметил, что проблема распространения борщевика актуальна для Псковской области и является общегосударственной. Она напомнил, что с середины того года данная культура исключена из реестра культурных растений и является сорняком. Депутат сообщил, что поступают обращения из волостей, которые указывают, что теперь надзорные органы могут выписывать штрафы на сотни тысяч рублей за произрастающий борщевик.

Андрей Козлов отметил, что семена борщевика могут находиться в земле до момента прорастания, дожидаясь благоприятных условий, до 12 лет. При этом он отметил, что сейчас в регионе с борщевиком борются лишь при помощи скашивания и дорогой обработки ядохимикатами.

В обращении Госсовета Татарстана говорится, что в настоящее время серьезную экологическую опасность представляет стихийное распространение борщевика Сосновского на территории РФ.

По данным ФГБУ «Россельхозцентр», площадь засорения этим растением в России в 2017 году составляла 51 тыс. га, а в 2018 году – уже 80 тыс. га.

Отмечается, что борщевик Сосновского является наиболее агрессивным и конкурентоспособным сорняком, который оказывает негативное воздействие на здоровье людей и животных. Он произрастает на полях, обочинах дорог, в населенных пунктах, около водоемов, тем самым занимает ценные земельные ресурсы и вытесняет растительность. Для его локализации требуется целый комплекс мероприятий, который включает проведение агротехнических, механических и химических мероприятий. Борьбу с борщевиком Сосновского до полного искоренения необходимо вести непрерывно на засоренной территории в течение нескольких лет. В связи с этим проблема с опасным растением приобретает особую актуальность.

Госсовет Татарстана просит премьер-министра дать поручение разработать государственную программу России по предотвращению чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории страны.