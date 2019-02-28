Законопроект о штрафах за отсутствие договора за вывоз мусора отклонили депутаты Псковского облсобрания

15:19, 28 февраля 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законопроект о штрафах за отсутствие договора за вывоз мусора, который внесли на рассмотрения депутаты Псковской городской Думы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 29-ой сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 февраля.

Парламентариям предлагалось выступить с законодательной инициативой по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

С докладом по законопроекту выступил депутат Псковской гордумы Олег Брячак. По его словам, законопроект необходим для повышения эффективности административных мер при осуществлении надзора в сфере обращения с отходами производства и устанавливающей административную ответственность за невыполнение обязанности по заключению договора на оказание услуг по обращению с ТКО с регоператором.

Олег Брячак напомнил, что вчера, 27 февраля на комитете по законодательству и местному самоуправлению депутаты пришли к выводу, что принимать данную инициативу преждевременно. «Приятно, что накануне при обсуждении законопроекта на парламентском комитете депутаты из разных фракций критиковали эту инициативу, называли ее преждевременной. Наверное, она действительно преждевременна, но ее суть заключается ни в том, чтобы кого-то обложить штрафами, а для того, чтобы справедливость и рациональность восторжествовала. Ведь если есть какая-то обязанность, то должна быть и ответственность. Когда придет время, мы с этой инициативой когда-нибудь еще выйдем», - сказал он.