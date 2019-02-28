0
16:47
Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти
16:27
В Изборском музее-заповеднике появится современный выставочный зал
16:06
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
15:21
«Зоозащита» просит псковичей поделиться возможными проектами будущего приюта для бездомных животных
13:58
Сергей Грахов: По фактам неправильных начислений в тарифах по вывозу ТКО следует обращаться в Псковские коммунальные системы
13:48
Поручения по ремонту ряда дорог в Пскове дал подрядчикам Александр Братчиков (ВИДЕО)
13:33
Александр Котов рекомендовал Сергею Грахову обратить внимание на расчеты между регоператором по вывозу ТКО и транспортной компанией
Еще новости
Общество

30 церквей в Пскове и его окрестностях приведут в порядок в рамках проекта «Наши древние храмы»

В Пскове и его окрестностях планируется привести в порядок 30 храмов в рамках проекта «Наши древние храмы». Об этом заявил представитель Фонда Андрея Боголюбского Александр Шепелев в ходе пресс-конференции, посвященной волонтерскому проекту Русской православной церкви «Наши древние храмы», сегодня, 28 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Идейный вдохновитель проекта - митрополит Псковский и Порховский Тихон. По словам Александра Шепелева, идею о приведении фасадов храмов в надлежащий вид поддержали в Фонде президентских грантов.  «Администрации региона, города и Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» также заинтересованы в этом проекте», - добавил он.

Глава молодежного православного центра Псковской епархии Николай Крутов отметил, что идея и суть проекта в том, чтобы оказать посильную помощь Псковской области, администрации города, чтобы привести храмы в надлежащий вид. Он также подчеркнул, что это не ремонт и не реставрационные работы, а именно приведение в порядок внешнего вида храмов и прилегающей территории.

Принять участие в проекте могут все желающие, волонтерам раздадут ведра, грабли, кисти и краски. При этом Александр Шепелев считает, что нужно закончить ремонтные работы по всем храмам одновременно.

По словам руководителя отдела Псковской епархии по координации и надзору за общеепархиальными проектами и грантами Дмитрия Куминова, проект – это встреча и общение людей, которым не безразлична история, культура и семья, он – «своего рода площадка, на которой человек может быть самим собой и дарить радость людям». Дмитрий Куминов уверен, что совместный труд облагораживает душу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти
28 февраля 2019
Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти
В Изборском музее-заповеднике появится современный выставочный зал
28 февраля 2019
В Изборском музее-заповеднике появится современный выставочный зал
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
28 февраля 2019
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
«Зоозащита» просит псковичей поделиться возможными проектами будущего приюта для бездомных животных
28 февраля 2019
«Зоозащита» просит псковичей поделиться возможными проектами будущего приюта для бездомных животных
Сергей Грахов: По фактам неправильных начислений в тарифах по вывозу ТКО следует обращаться в Псковские коммунальные системы
28 февраля 2019
Сергей Грахов: По фактам неправильных начислений в тарифах по вывозу ТКО следует обращаться в Псковские коммунальные системы 3
Поручения по ремонту ряда дорог в Пскове дал подрядчикам Александр Братчиков (ВИДЕО)
28 февраля 2019
Поручения по ремонту ряда дорог в Пскове дал подрядчикам Александр Братчиков (ВИДЕО) 2
Александр Котов рекомендовал Сергею Грахову обратить внимание на расчеты между регоператором по вывозу ТКО и транспортной компанией
28 февраля 2019
Александр Котов рекомендовал Сергею Грахову обратить внимание на расчеты между регоператором по вывозу ТКО и транспортной компанией
Сергей Грахов: На оплату утилизации ТКО распространяются те же льготы, что и на остальные услуги ЖКУ
28 февраля 2019
Сергей Грахов: На оплату утилизации ТКО распространяются те же льготы, что и на остальные услуги ЖКУ

Идет загрузка...