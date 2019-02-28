Проект «Наши древние храмы» планируется завершить в Псковской области к 24 мая

15:44, 28 февраля 2019, ПАИ

Волонтёрский проект Русской православной церкви «Наши древние храмы» планируется завершить в Псковской области к Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Об этом сообщил представитель Фонда Андрея Боголюбского Александр Шепелев на пресс-конференции сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Шепелев отметил, что акцент будет сделан на те храмы, которые предложит Псковская епархия. Их список в ближайшее время будет выложен на сайте епархии.

Заместитель председателя - начальник отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Алексей Наливко отметил, что на территории региона порядка 380 памятников религиозного значения. По его словам, большая часть из них нуждается в реставрации, а бюджетные возможности ограничены. «Учитывая высокую стоимость реставрационных работ, реализация проекта позволит сохранить внешний вид храмов», - заявил Алексей Наливко и подчеркнул, что в рамках проекта будет проведена лишь побелка стен храмов, поскольку все остальное - это уже реставрационные работы.

Алексей Наливко рассказал, что к этим работам будут привлекать членов научно-методического совета, куда входят архитекторы-реставраторы. «Будем сопровождать проект. На часть объектов уже имеется проектная документация», - отметил он.