Глава ГК «Титан» призвал псковичей не верить «псевдоэкологам» (ВИДЕО)

18:19, 28 февраля 2019, ПАИ

Завод «Титан-Полимер», который планируется создать на территории особой экономической зоны «Моглино», будет градообразующим. «Это комплекс, который будем первым по налогам в вашем регионе, который даст для молодежи новые рабочие места, и отток молодежи прекратится», - заявил глава ГК «Титан» Михаил Сутягинский в обращении к жителям Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Михаил Сутягинский напомнил, что будут созданы как минимум 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Он подчеркнул, что ПЭТФ и БОПЭТ, производство которых будет запущено, являются экологически чистым продуктом. Так, эта пленка применятся в медицине, в частности, в изготовленной из нее упаковке хранится плазма крови, через такие трубки переливаются лекарства. «Потому что это инертный продукт, который не вступает в реакцию ни с чем, не дает побочных эффектов», - отметил Михаил Сутягинский и добавил, что даже экраны телевизоров покрыты пленкой из полиэтилентерефталата, он же применяется при производстве аккумуляторных батарей, упаковки пищевой продукции.

«Поэтому не верьте, пожалуйста, всем высказываниям, которые сегодня делаются с высоких трибун, либо представляются псевдоэкологами. Никто еще не дал возможности высказаться нам по экологичности этого проекта», - обратился Михаил Сутягинский к псковичам. Он уточнил, что VI класс опасности позволяет говорить о том, что птицефабрики, свинокомплексы и вся пищевая промышленность стоят классом опасности выше, нежели комплекс ГК «Титан».

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.