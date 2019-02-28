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Общество

Рассказы о донорстве и встречи молодежи с Почетными донорами организовал Псковский Красный Крест в Пустошке

«Молодежная информационная группа: МИГ60» Псковского регионального отделения Российского Красного Креста продолжает проведение цикла тематических встреч с молодежью. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, очередная встреча состоялась с подростками образовательного учреждения Пустошки по вопросам безвозмездного донорства, участниками которой стали 29 молодых людей.

Руководитель «Молодежной информационной группы» Андрей Иванов рассказал ребятам, что такое донорство, кому и зачем нужны доноры, как происходит процесс сдачи крови, кто может быть донором, каково влияние дачи крови на организм, где можно сдать кровь, какое время необходимо донору для полного восстановления. Он также рассказал школьникам о том, кто нуждается в крови, почему и как часто нужна кровь, кому и как может помочь донор, какие есть ещё способы помочь, если человек не может сдать кровь (из-за медицинских противопоказаний или возраста).

Занятия прошли в живой, интересной для подростков форме диалога. Ребята проявили интерес к вопросу донорства. Презентация по теме донорства нашла отклик у многих ребят, и они смогли задать интересующие их вопросы и получить квалифицированный ответ. Следует отметить, что некоторые ребята знают о донорстве, так как родственники или знакомые являются почетными донорами. Все участники занятия говорили о том, что встреча была полезной, а главное интересной. Будущие доноры расходились после урока с убеждением, что донорство – это почетно и важно потому, что донор делится возможностью жить.

Продолжением разговора о донорстве стала необычная встреча в формате чаепития молодежной группы добровольцев Пустошкинского местного отделения Российского Красного Креста с Почетными донорами и организаторами донорского Движения в Пустошкинском районе. Среди почетных гостей присутствовали Евгения Королева, Любовь Краснощекова, Ирина Киселева, Людмила Скарина, Рита Устиненкова.

Почетные доноры поделились с молодыми людьми вдохновляющими историями собственного опыта донорства и активной просветительской работы. Более 20 участников встречи в непринужденной обстановке вели разговор о том, как донор жертвуя свою кровь спасает многие жизни. Почетные доноры подчеркнули, что донорство является одним из видов благотворительности, которым они занимались многие годы и по мере сил ведут просветительную работу и сейчас. В знак признательности и уважения к Почетным донорам и организаторам донорского движения в районе, Псковский Красный Крест вручил присутствующим небольшие подарки и сувениры с символикой движения «Я твой донор!»

На встрече добровольцы поделились своими мыслями о том, что с наступлением совершеннолетия они обязательно станут донорами и тем самым смогут спасти чью-то жизнь.

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