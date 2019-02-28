В УФСИН России по Псковской области начались учебно-методические сборы

20:47, 28 февраля 2019, ПАИ

В рамках подготовки сил и средств к несению службы в весенне-летний период у сотрудников подразделений охраны УФСИН России по Псковской области начались учебно-методические сборы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сборовая подготовка будет проведена согласно графику со всеми категориями сотрудников службы охраны.

Основная цель мероприятия - обучение сотрудников необходимыми навыками и умениям при несении службы в карауле, принятию самостоятельных решений в условиях осложнения обстановки, воспитания чувства ответственности за выполнение поставленных задач.