Всемирный день комплимента празднуется 1 марта

12:40, 01 марта 2019, ПАИ

Всемирный день комплимента (World Compliment Day) празднуется сегодня, 1 марта, пишет calend. ru. Нет достоверных сведений о том, кем и когда он учрежден, также нет и единого мнения о точной дате его проведения – одни предлагают отмечать этот праздник 1 марта, а другие – 21 марта.

Известно, это идея учреждения праздника – спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, тёплым, по-доброму запоминающимся и сближающим.

Слово «комплемент» французского происхождения и означает буквально особую форму похвалы, признания, восхищения, одобрения и уважения. Люди по-разному относятся к комплименту.