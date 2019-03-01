Всемирный день комплимента празднуется 1 марта
Всемирный день комплимента (World Compliment Day) празднуется сегодня, 1 марта, пишет calend. ru. Нет достоверных сведений о том, кем и когда он учрежден, также нет и единого мнения о точной дате его проведения – одни предлагают отмечать этот праздник 1 марта, а другие – 21 марта.
Известно, это идея учреждения праздника – спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, тёплым, по-доброму запоминающимся и сближающим.
Слово «комплемент» французского происхождения и означает буквально особую форму похвалы, признания, восхищения, одобрения и уважения. Люди по-разному относятся к комплименту.