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Общество

Всемирный день комплимента празднуется 1 марта

Всемирный день комплимента (World Compliment Day) празднуется сегодня, 1 марта, пишет calend. ru. Нет достоверных сведений о том, кем и когда он учрежден, также нет и единого мнения о точной дате его проведения – одни предлагают отмечать этот праздник 1 марта, а другие – 21 марта.

Известно, это идея учреждения праздника – спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, тёплым, по-доброму запоминающимся и сближающим.

Слово «комплемент» французского происхождения и означает буквально особую форму похвалы, признания, восхищения, одобрения и уважения. Люди по-разному относятся к комплименту.

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