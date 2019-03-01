«Народный план» памятных мероприятий будет сформирован к 20-летию подвига 6-й роты

09:34, 01 марта 2019, ПАИ

К 20-летию подвига героев-десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии будет сформирован «народный план» памятных мероприятий. В него войдут предложения от родителей и близких бойцов, погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Все они поступят губернаторам для сопровождения и дальнейшего исполнения в рамках проведения федеральных памятных мероприятий в 2020 году. Об этом заявил председатель попечительского совета Фонда памяти 6-ой роты, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

«1 марта – это дата, которая объединяет всех нас на протяжении многих лет. Для меня очень важно, что наша с вами традиция встреч накануне дня памяти сохраняется. Президентом подписан указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий в честь 20-летия подвига героев-десантников 6-ой роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. А это значит, что нашей дате присвоен федеральный статус», - рассказал Андрей Турчак.

Он также отметил, что в настоящее время распоряжением Правительства Российской Федерации создан оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных легендарной роте, и в этой связи предложил родственникам озвучить свои пожелания, которые войдут в федеральный план.

«Мы соберем все ваши предложения и пожелания. Будьте уверены, что все они поступят губернаторам для сопровождения и дальнейшего исполнения. Мы будем следить за тем, чтобы ни одна ваша просьба не осталась без внимания. Наша задача сегодня – сформировать народный план мероприятий на 2020 год. Нам в эту работу нужно вложить всю свою душу и частичку наших сердец. Важно, чтобы на протяжении всего следующего года проходили памятные мероприятия, чтобы вся страна достойно вспомнила наших ребят и почтила их память», - отметил Андрей Турчак.

В ходе общения с близкими погибших десантников председатель попечительского совета Фонда памяти 6-ой роты сообщил, что сейчас разрабатывается макет бюстов 84 героям, которые в дальнейшем будут установлены в местах захоронения бойцов.

Андрей Турчак также подчеркнул, что, если кто-то из родственников пожелает отправиться в 2020 году на место гибели 6-ой роты, попечительский совет возьмет на себя организацию поездки. «Наш Фонд активно работал и работает, вы всегда можете рассчитывать на помощь, наш святой долг – вас поддерживать», - сказал он.

Затем участники встречи подробно обсудили предстоящее в 2020 году событие, были подняты разные вопросы – от приведения в порядок памятника «Купол» в Пскове и благоустройства захоронений десантников до решения социально-бытовых проблем.

Также Андрей Турчак вместе с родителями бойцов легендарной роты и командованием 76-й десантно-штурмовой дивизии возложил цветы к памятнику «Купол» в Пскове.

Напомним, 6-я рота погибла в 2000 году на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции. В неравном бою с боевиками из 90 десантников выжить удалось всего шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.