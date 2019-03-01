Память бойца 6-й роты Виктора Романова почтили в Пскове

12:09, 01 марта 2019, ПАИ

Митинг памяти Героя России Виктора Романова, входившего в состав легендарной 6-й роты, состоялся в Пскове 1 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Почтить память героя пришли сторонники партии «Единая Россия», представители власти, общественности, 76-ой десантно-штурмовой дивизии, курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, школьники. Они вспомнили о подвиге Виктора Романова и возложили цветы к мемориальной доске на улице Мирной, 3.

«Эти ребята ценой жизни выполнили свой служебный долг. И сегодня мы отдаем дань уважение офицеру, который воевал в составе 6-ой роты и героически погиб. В этом году ему исполнилось бы 47 лет. Наверняка, он уже был бы полковником, командиром полка, но этого не случилось. Его память увековечена и на малой родине, и в Пскове. И мы не имеем право забывать о его подвиге», - обратился к участникам мероприятия сторонник партии, председатель областной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко.

Гвардии капитан Виктор Романов – командир самоходной артиллерийской батареи 76-й Краснознаменной воздушно-десантной дивизии. Родился 15 мая 1972 года в поселке Сосьва Свердловской области. 1 августа 1989 года он был призван на службу Серовским РВК Свердловской области. Окончил Коломенское высшее военное командное артиллерийское училище.

После этого Романов был направлен в Псков, где проходил службу в артиллерийском полку. Участвовал в боях во время чеченской кампании в 1995 году, за которую награжден орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть» I степени.

В 2000 году гвардии капитан Романов находился в Чечне, куда направлялся вместе с 6-ой ротой 104-го полка как артиллерийский корректировщик. Во время столкновения с боевиками он быстро подготовил и передал на командный пункт данные для стрельбы и вызвал огонь артиллерии. Одновременно он вел огонь из автомата. Романов погиб от пули снайпера.

Напомним, 6-я рота погибла в 2000 году на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции. В неравном бою с боевиками из 90 десантников выжить удалось всего шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.