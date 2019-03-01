В Орлецах прошел траурный митинг памяти 6-й роты

14:46, 01 марта 2019, ПАИ

В Пскове в Орлецах прошел траурный митинг, посвященный памяти 6-й роты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, вместе с родителями и родственниками военнослужащих память воинов почтили заместитель командующего ВДВ РФ генерал-майор Нариман Тимергазин, глава Пскова Иван Цецерский, его заместитель, отец Героя России Алексея Воробьева Владимир Воробьев, а также представители ветеранских и патриотических организаций Пскова.

Память павших бойцов легендарной 6-й роты почтили минутой молчания.

Настоятель храма воинского храма Александра Невского протоирей Олег Тэор отслужил заупокойную литию.

Выступая на митинге, глава Пскова подчеркнул, что память о военнослужащих 6-й роты увековечена в именах двух школ в Пскове, в их честь названы улицы города. Иван Цецерский отметил,что в этот день слова благодарности, признательности и сочувствия все псковичи адресуют родителям погибших ребят. «Память об их подвиге будет жить в наших сердцах вечно», - подчеркнул глава города.

После троекратного оружейного салюта участники церемонии возложили к могилам героев-десантников цветы и венки. Рота почетного караула прошла перед воинскими захоронениями торжественным маршем.

Напомним, в марте 2000 года десантники 6-й роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. Они предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.