Конкурс «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных» проводит Псковская областная библиотека

16:22, 01 марта 2019, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека (улица Вокзальная, 48) проводит международный творческий конкурс «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных», приуроченный к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Партнерами проекта выступают Псковская областная универсальная научная библиотека (Российская Федерация), консульство Латвийской Республики в Пскове и псковская канцелярия генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге.

В проект приглашаются дети и подростки в возрасте 12-17 лет, учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники школ искусств и детских художественных школ, а также члены детских творческих и художественных объединений, действующих на базе библиотек городов, входивших в Ганзейский Союз старого времени или активно участвующих в Ганзе Нового времени.

Организаторы проекта предлагают представить разносторонний образ Ганзы через рисунки и сочинения к ним. Конкурс ставит своей целью сближение жителей приграничных территорий Латвии, Эстонии, Белоруссии и Псковской области посредством вовлечения юного поколения в процесс художественного творчества. Первый этап продлится до 31 марта.

Участники представляют в национальное жюри своего города-партнера проекта (центральную городскую библиотеку) рисунок и сочинение на родном языке (а также копию сочинения в переводе на английский/русский языки). Из всех представленных работ отбираются три лучшие в номинациях «Рисунок» и «Сочинение на тему рисунка».

Дополнительную информацию по участию можно получить от координаторов проекта: Наталья Митрофанова, заведующая Международным центром, e-mail: ovs@pskovlib.ru; Светлана Гаврилова (английский язык), e-mail: inostr@pskovlib.ru.