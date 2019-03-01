Управлять беспилотным транспортом смогут научиться жители России

21:22, 01 марта 2019, ПАИ

В России начнут готовить специалистов по управлению беспилотным транспортом. Для этого в стране построят 12 обучающих центров. На реализацию проекта потребуется свыше 1 млрд рублей. Средства выделят как частные инвесторы, так и государство, пишет газета «Известия» со ссылкой на НП «ГЛОНАСС».

Отмечается, что подготовка будет занимать не больше трех месяцев. Предполагается, что выпускники центров станут работать на складах, в беспилотных такси или в сфере грузоперевозок. Такие сотрудники будут управлять машинами в экстренных ситуациях.

Эксперты отмечают, что роботизированные автомобили будут востребованы на огороженных территориях, а на их массовое внедрение уйдет несколько десятилетий. По их мнению, для успешной реализации программы обучения необходимо создать соответствующие дорожные условия и правовую базу.

Согласно прогнозам консалтинговой компании Frost & Sullivan, массовые продажи беспилотников начнутся не ранее 2025 года. Однако уже в этом году автономный транспорт протестируют на дорогах Москвы и Татарстана.