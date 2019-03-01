0
15:26
Церемония вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов региона - флага и герба (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:46
Роли исполняли
17:24
Утверждён перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
13:39
Михаил Ведерников занял 46-е место в первом в 2019 году Национальном рейтинге губернаторов
17:06
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости
10:53
Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным
12:59
Андрей Карпов: Надо составлять рейтинг партии с чистого листа
Еще новости
Политика

Пересмотра решения о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч добилась «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» добилась пересмотра решения о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч, но не снимает вопрос с контроля и будет в дальнейшем отстаивать права автолюбителей. Об этом заявил федеральный координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Нет никаких фактологических материалов, которые могли бы обосновать целесообразность возвращения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч. Опираться на европейский опыт тоже не имеет смысла, у нас совершенно разная специфика в этом направлении. Поэтому, мы должны отталкиваться от существующих реалий», - уверен он.

Владимир Афонский напомнил, что партпроект «Безопасные дороги» провел 21 февраля общественное обсуждение инициативы об усилении административной ответственности водителей за нарушение скоростного режима. «Абсолютное большинство респондентов высказались против данной инициативы, что было поддержано со стороны экспертов. В рассмотрении подобных инициатив необходимо отталкиваться от существующих реалий. К примеру, установленные камеры, фиксирующие превышение скорости, к сожалению, в большинстве случаев имеют погрешность. Поэтому, снизив допустимый порог до 10 км/ч, мы можем столкнуться с большим числом необоснованных штрафов за якобы свершенное превышение скорости», - считает Владимир Афонский.

Он также уверен, что злостные нарушители продолжат нарушать скоростной режим, даже если порог будет снижен до 0 км/ч. «Поэтому, возвращение штрафа за превышение скорости на 10 км/ч ударит именно по законопослушным гражданам, ответственным водителям. Мы приветствуем решение Правительства, но не снимаем ее контроля и будем до последнего отстаивать права простых и честных водителей», - заключил Владимир Афонский.

Напомним, ранее Минтранс и МВД предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении нового штрафа за превышение скорости на 10 км/ч водителями автотранспорта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Церемония вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов региона - флага и герба (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 марта 2019
Церемония вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов региона - флага и герба (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Утверждён перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
28 февраля 2019
Утверждён перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
Михаил Ведерников занял 46-е место в первом в 2019 году Национальном рейтинге губернаторов
28 февраля 2019
Михаил Ведерников занял 46-е место в первом в 2019 году Национальном рейтинге губернаторов 4
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости
24 февраля 2019
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости 7
Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным
24 февраля 2019
Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным 2
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
21 февраля 2019
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
20 февраля 2019
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
20 февраля 2019
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление 4

Идет загрузка...