О единстве, культуре и СВО: главное из выступления Владимира Путина на пленарном заседании в рамках Международной недели «Народы России»
Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании в рамках Международной недели «Народы России». Публикуем главное из его речи.
О празднике и ополчении Минина и Пожарского
Президент поздравил участников недели и всех граждан страны с Днём народного единства. По его словам, этот праздник знаменует любовь к Родине и долг перед Отечеством.
«Мы с гордостью обращаемся к истокам этого праздника, когда люди разных национальностей и вероисповеданий положили конец междоусобицам и внутренней смуте, восстановили государственность и законную власть», – сказал Владимир Путин.
Он подчеркнул, что в ополчение Минина и Пожарского, собранное на Нижегородской земле, пришли простые люди самых разных национальностей. Именно они, по словам президента, совершили подвиг спасения Отечества и изгнали интервентов из Кремля.
О межнациональных отношениях
Владимир Путин отметил, что межнациональным отношениям в России всегда уделялось особое внимание, поскольку эта сфера очень чувствительная и тонкая. Он призвал быть бдительными и пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности и разжигания розни.
«Согласие, взаимоуважение между народами России, их единство – это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны, а забота о сохранении культуры, обычаев, языков каждого народа – это основа нашей национальной политики», – подчеркнул президент.
О культуре и русском языке
По словам Владимира Путина, Россия исторически развивалась во взаимодействии народов и этносов, языков и обычаев.
«Можно без всякого преувеличения сказать, что наши культуры, мы проросли друг в друга», – сказал он.
Президент отметил самобытное искусство всех народов страны: для всего мира оно тоже русское. Он подчеркнул, что русский язык и русский народ были и остаются основой, образующей российскую государственность, и своей объединительной миссией гарантируют сохранение и развитие всех других народов России.
«Поддержка русской культуры, русского языка имеет стратегическое значение. В этом многообразии культур, традиций, обычаев – наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал», – заявил Владимир Путин.
О специальной военной операции
Президент отметил, что дух единства народов России передаётся из поколения в поколение.
«Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – сказал он.
По словам Владимира Путина, представители более сотни народов России удостоены высоких наград государства за отвагу и героизм, проявленные на фронтах специальной военной операции.
В завершение президент ещё раз поздравил всех с праздником и пожелал участникам недели плодотворной работы на благо народов Родины.
О единстве, культуре и СВО: главное из выступления Владимира Путина на пленарном заседании в рамках Международной недели «Народы России»
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