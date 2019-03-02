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Общество

Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»

В Псковской инженерно-лингвистической гимназии сегодня, 2 марта, проходит спортивный праздник в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». Как сообщали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, мероприятие нацелено на привлечение к занятиям физической культурой и спортом и выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» всеми членами семьи.

Участники спортивного фестиваля смогут попробовать себя в нескольких видах испытаний комплекса ГТО: прыжках в длину с места, отжимании от пола, отжимании гири весом 16 килограммов, поднимании туловища из положения лежа на спине и других.

В программу праздника входят также различные эстафеты, в которых участвуют лучшие спортивные семьи из 8 образовательных учреждений Пскова. Предусмотрено и состязание, участие в котором примут только отцы семейств.

В Псковской области акция проводится под патронажем Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой, Комитета по спорту и Комитета по образованию Псковской области, а также регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Особая роль отводится Совету отцов Псковского региона.

В большинстве муниципальных районов и городских округов Псковской области спортивные праздники и другие мероприятия в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» состоялись в январе и феврале.

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