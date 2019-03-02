0
12:36
Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
12:18
Ярмарка «ART-ель» проходит в Пскове
11:32
Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
09:36
«Гробницу малыша Тутанхамона» Псковского театра покажут сегодня на сцене «Александринки»
09:10
Родительскую субботу отмечают сегодня православные
22:28
Эксперты-криминалисты Псковской области отметили вековой юбилей ведомства
21:42
Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-й роты
Еще новости
Общество

IX футбольный марафон «Чернево-2019» стартовал в Гдовском районе

IX футбольный марафон «Чернево-2019» стартовал сегодня, 2 марта, в 11:00, в деревне Чернево Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

На поле сегодня встречаются команды из Пскова, Великих Лук, Кингисеппа, Чернево. Лучшим игрокам и командам по итогам турнира вручат призы, кубки, медали и грамоты от Федерации футбола Псковской области.

Напомним, футбольный марафон в деревне Чернево Гдовского района проводится с 2011 года. Турнир пройдет при поддержке администрации сельского поселения «Черневская волость», администрации Гдовского района, областного Комитета по спорту и Федерации футбола Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
02 марта 2019
Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
Ярмарка «ART-ель» проходит в Пскове
02 марта 2019
Ярмарка «ART-ель» проходит в Пскове
Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
02 марта 2019
Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
«Гробницу малыша Тутанхамона» Псковского театра покажут сегодня на сцене «Александринки»
02 марта 2019
«Гробницу малыша Тутанхамона» Псковского театра покажут сегодня на сцене «Александринки»
Родительскую субботу отмечают сегодня православные
02 марта 2019
Родительскую субботу отмечают сегодня православные
Эксперты-криминалисты Псковской области отметили вековой юбилей ведомства
01 марта 2019
Эксперты-криминалисты Псковской области отметили вековой юбилей ведомства 2
Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-й роты
01 марта 2019
Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-й роты 3
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста подросткам из Пустошкинского и Пушкиногорского районов
01 марта 2019
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста подросткам из Пустошкинского и Пушкиногорского районов 1

Идет загрузка...