IX футбольный марафон «Чернево-2019» стартовал в Гдовском районе

11:28, 02 марта 2019, ПАИ

IX футбольный марафон «Чернево-2019» стартовал сегодня, 2 марта, в 11:00, в деревне Чернево Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

На поле сегодня встречаются команды из Пскова, Великих Лук, Кингисеппа, Чернево. Лучшим игрокам и командам по итогам турнира вручат призы, кубки, медали и грамоты от Федерации футбола Псковской области.

Напомним, футбольный марафон в деревне Чернево Гдовского района проводится с 2011 года. Турнир пройдет при поддержке администрации сельского поселения «Черневская волость», администрации Гдовского района, областного Комитета по спорту и Федерации футбола Псковской области.