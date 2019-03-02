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Общество

Эксперты назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями

Эксперты журнала «За рулем» опросили автовладельцев и назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями. На первом месте в этом антирейтинге владельцы BMW. 33,7% опрошенных считают, что для них характерен агрессивный стиль вождения. Второе место заняли владельцы LADA – 27,7%. На третьем месте - Mercedes-Benz (4,3%).

Самыми неагрессивными российские автомобилисты считают владельцев Jeep, Cadillac, Opel и Mini. Водителей общественного транспорта и такси считают агрессивными 4,1% опрошенных.

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