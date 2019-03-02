0
12:36
Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
12:18
Ярмарка «ART-ель» проходит в Пскове
11:32
Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
09:36
«Гробницу малыша Тутанхамона» Псковского театра покажут сегодня на сцене «Александринки»
09:10
Родительскую субботу отмечают сегодня православные
22:28
Эксперты-криминалисты Псковской области отметили вековой юбилей ведомства
21:42
Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-й роты
Еще новости
Общество

«Комсомольская правда – Псков» объявила о старте нового этапа конкурса «Губернаторский дневник»

В свежем номере еженедельника «Комсомольская правда - Псков» опубликован бланк «Губернаторского дневника» за февраль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции издания. 

Всем учащимся 2-11 классов, проживающим в Псковской области предлагается побороться за возможность получить титул сильнейшего отличника региона. Для этого необходимо собрать три бланка – за декабрь, январь и февраль, заполнить их, получить подпись директора школы и печать образовательного учреждения, а затем отправить организаторам.

Авторами проекта «Губернаторский дневник» выступает издание «Комсомольская правда – Псков», и в этом году акция проводится в шестой раз.

По итогам каждого триместра определяются отличники, сумевшие за три месяца получить максимальное количество пятерок. Они войдут в число 12 школьников, которые весной отправятся в гости к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

До 15 марта бланки принимают в редакции по адресу: 180007, Псков, ул. Пароменская, д.21/33, каб.27, «Комсомольская правда» с пометкой «Губернаторский дневник» или на электронный адрес info@pskovkp.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
02 марта 2019
Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
Ярмарка «ART-ель» проходит в Пскове
02 марта 2019
Ярмарка «ART-ель» проходит в Пскове
Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
02 марта 2019
Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
«Гробницу малыша Тутанхамона» Псковского театра покажут сегодня на сцене «Александринки»
02 марта 2019
«Гробницу малыша Тутанхамона» Псковского театра покажут сегодня на сцене «Александринки»
Родительскую субботу отмечают сегодня православные
02 марта 2019
Родительскую субботу отмечают сегодня православные
Эксперты-криминалисты Псковской области отметили вековой юбилей ведомства
01 марта 2019
Эксперты-криминалисты Псковской области отметили вековой юбилей ведомства 2
Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-й роты
01 марта 2019
Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-й роты 3
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста подросткам из Пустошкинского и Пушкиногорского районов
01 марта 2019
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста подросткам из Пустошкинского и Пушкиногорского районов 1

Идет загрузка...