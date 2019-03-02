«Комсомольская правда – Псков» объявила о старте нового этапа конкурса «Губернаторский дневник»

12:45, 02 марта 2019, ПАИ

В свежем номере еженедельника «Комсомольская правда - Псков» опубликован бланк «Губернаторского дневника» за февраль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции издания.

Всем учащимся 2-11 классов, проживающим в Псковской области предлагается побороться за возможность получить титул сильнейшего отличника региона. Для этого необходимо собрать три бланка – за декабрь, январь и февраль, заполнить их, получить подпись директора школы и печать образовательного учреждения, а затем отправить организаторам.

Авторами проекта «Губернаторский дневник» выступает издание «Комсомольская правда – Псков», и в этом году акция проводится в шестой раз.

По итогам каждого триместра определяются отличники, сумевшие за три месяца получить максимальное количество пятерок. Они войдут в число 12 школьников, которые весной отправятся в гости к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

До 15 марта бланки принимают в редакции по адресу: 180007, Псков, ул. Пароменская, д.21/33, каб.27, «Комсомольская правда» с пометкой «Губернаторский дневник» или на электронный адрес info@pskovkp.ru.