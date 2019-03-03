0
18:00
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
17:46
Победители акции «Губернаторский дневник» по решению Михаила Ведерникова поедут в оздоровительные лагеря
16:59
Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019»
16:08
Законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря внесли в Госдуму
14:00
Новые формы сотрудничества планируются между ПсковГУ и Сретенской духовной семинарией
12:58
Съезд промышленников и предпринимателей региона состоится в Пскове 4 марта
12:21
Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта
Еще новости
Общество

Пропавшего в январе жителя Псковского района продолжает разыскивать полиция

ОМВД России по Псковскому району продолжает устанавливать местонахождение 31-летнего Дениса Руденко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 5 января он ушел из дома по месту жительства в деревне Голубово Псковского района, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ему на вид 35 лет, ростом 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо ромбовидной формы, брови прямые, лоб скошенный, глаза большие карие, губы тонкие, подбородок выступающий, уши большие оттопыренные.  Волосы волнистые темно-русые, собраны в хвост.

Особые приметы: шрамы на животе. Был одет в синие джинсы, темную куртку, полуботинки, вязаную шапку темного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Руденко, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112) 676-872, 676- 851, 676-874, 676-844.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
03 марта 2019
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
Победители акции «Губернаторский дневник» по решению Михаила Ведерникова поедут в оздоровительные лагеря
03 марта 2019
Победители акции «Губернаторский дневник» по решению Михаила Ведерникова поедут в оздоровительные лагеря
Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019»
03 марта 2019
Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019»
Законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря внесли в Госдуму
03 марта 2019
Законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря внесли в Госдуму
Новые формы сотрудничества планируются между ПсковГУ и Сретенской духовной семинарией
03 марта 2019
Новые формы сотрудничества планируются между ПсковГУ и Сретенской духовной семинарией 1
Съезд промышленников и предпринимателей региона состоится в Пскове 4 марта
03 марта 2019
Съезд промышленников и предпринимателей региона состоится в Пскове 4 марта
Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта
03 марта 2019
Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта
Для участников кадрового конкурса «Лидер года» в Пскове стартовали полуфинальные испытания
03 марта 2019
Для участников кадрового конкурса «Лидер года» в Пскове стартовали полуфинальные испытания

Идет загрузка...