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Общество

Для участников кадрового конкурса «Лидер года» в Пскове стартовали полуфинальные испытания

В Пскове проходит третий этап регионального кадрового конкурса «Лидер года» — очная образовательная программа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, к участию в полуфинале после рассмотрения анкет и тестирования организаторами были отобраны 40 конкурсантов. Всего по итогам заявочной кампании к участию в конкурсе поступило более 300 анкет.

Образовательная программа началась с личной диагностики участников, с учетом которой будет вестись дальнейшая персональная работа с ними. Каждый конкурсант пройдет через специализированные тестирования и оценку компетенций: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.

Главным экспертом очной программы выступает исполнительный директор «D-Group. Social», специалист в области благотворительности и коммуникаций Инга Моисеева. Отмечается, что она имеет многосторонний опыт работы в области интеграции программ устойчивого развития и развития межсекторного партнёрства через социальные проекты. В последние 10 лет активно занимается наставничеством для волонтеров, а также консультирует молодых людей по вопросам творческой и профессиональной самореализации, социальному предпринимательству, коммуникациям.

«В полуфинале собрались люди, которым небезразлична судьба Псковской области. В группах собраны представители разных возрастов, имеющие различный опыт деятельности, но в работе все проявляют себя равномерно: нет конкуренции, есть один интерес — развитие региона. С этой целью они хотят, готовы и способны активно работать. У многих уже есть интересные проектные идеи, которые в дальнейшем будут доработаны и презентованы экспертам конкурса», — отметила Инга Моисеева.

Очный этап обучающей программы продлится до 17 марта. Затем последует защита индивидуальных проектов, собеседования и определение финалистов. Финальный этап пройдет с 25 по 31 марта.

Напомним, конкурс «Лидер года» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Цель проекта — региона найти профессионалов, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами и создать условия для их поддержки и продвижения. Пять победителей конкурса смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области. Организатором конкурса выступает Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в тесном взаимодействии с Управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона и Псковским государственным университетом.

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