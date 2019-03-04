Победителями областного конкурса по пожарной и электробезопасности стали новоржевские четвероклассники

10:32, 04 марта 2019, ПАИ

Победителями областного конкурса по пожарной и электробезопасности стали четвероклассники из Новоржевской средней школы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго». Традиционная комплексная профилактическая акция по безопасности, которая ежегодно проводится при поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», Комитета по образованию региона, ВДПО и ГИМС, завершилась показом театрализованных постановок четвероклассников из пяти районов области.

В финальных состязаниях 1 марта участвовали школьники, одержавшие победу на межрайонных этапах и показавшие лучшие знания правил пожарной, электробезопасности и поведения на водных объектах. Ранее ребята самостоятельно проводили тематические занятия для учеников 1-2 классов, воспитанников подшефных детских садов, родителей, распространяли листовки на улице среди прохожих с напоминанием простых правил безопасного поведения.

На завершающем этапе конкурса встретились команды четвероклассников из Великолукского, Гдовского, Новоржевского, Бежаницкого и Пыталовского районов Псковской области. Они представили тематические театрализованные представления, нацеленные на комплексную пропаганду безопасного поведения. Жюри оценивало новизну представленных материалов, идею и сценическое исполнение, оригинальность и интерактивность (работу с залом во время представления), возможность использовать в дальнейшем сценарий для работы по изучению детьми комплекса правил безопасного поведения.

По итогам финальных выступлений победу одержала команда Новоржевской средней школы, которая сумела в одной пятиминутной хореографической постановке донести до зрителей правила поведения во время пожара, рассказать о мерах профилактики возгораний, о безопасном обращении с электроприборами, а также напомнить зрителям правила поведения на водных объектах.

Организаторы выразили уверенность, что знания, полученные ребятами за время участия в конкурсе, останутся им помощниками на всю жизнь. По традиции все участники и победители финального этапа были награждены почетными дипломами и подарками от организаторов. Школьники, в частности, получили познавательные раскраски по электробезопасности, гиды по электробезопасному селфи, фликеры,а также книгу Елены Кригер «Тайна синего пульта», в которой рассказывается об удивительных приключениях девочки Насти и ее друзей, которые вместе проходят через испытания и открывают для себя новую профессию - энергетику. Все материалы разработаны специалистами МРСК Северо-Запада в рамках реализации Комплексной программы профилактики детского электротравматизма.

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Напомним, мероприятия ежегодной комплексной профилактической акции по пожарной и электробезопасности проводятся с 2003 года среди учащихся 4-х классов всех общеобразовательных учреждений Псковской области в формате конкурса. По данным организаторов акции, за время проведения конкурса в регионе не было зафиксировано случаев возникновения пожаров по причине шалости с огнём ребят охваченной возрастной категории, а также случаев детского электротравматизма на объектах «Псковэнерго».